Gelato al profumo di mare, l’idea vincente della gelateria Michel di Peschici

A Peschici nasce il gelato al profumo di mare, ed anche il gelato al profumo di pioggia dopo il temporale estivo. L’idea vincente della gelateria Michel a Peschici e del titolare Michel Draicchio.

“l’Adriatico concentrato in una coppetta, si tratta di un fresco sorbetto in grado di rievocare sensazioni olfattive molto forti grazie alla presenza di lattuga di mare, salicornia, pomodorini di mare, e una piccola ma importante percentuale di acqua marina” le parole del titolare a Repubblica.

L’inventiva di Draicchio non finisce qui, per questa estate ha preparato un tour sensoriale che parte dal sorbetto a base di ricci di mare passando alle verdi distese di ulivo e delle spighe dorate del grano, con due proposte che rappresentano la pianura, un sorbetto alla mortella e un gelato al grano arso varietà Senatore Cappelli macinato a pietra salendo poi in collina fra gli odori intensi delle erbe aromatiche e della resina per terminare il nostro viaggio sensoriale ed esperienziale fra gli odori del muschio e delle orchidee selvatiche che caratterizzano la Foresta Umbra.

Il vero gusto del Gargano

Fonte: Repubblica