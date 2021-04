Gelate, FI presenta mozione: “Danni ingentissimi al comparto agricolo, Giunta richieda stato di calamità naturale”

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Giandiego Gatta, Paride Mazzotta e Stefano Lacatena.



“Le gelate dei primi giorni di aprile hanno letteralmente distrutto intere produzioni agricole. Vigneti, ortaggi, alberi da frutto e cereali: un anno di lavoro dei nostri agricoltori è andato quasi totalmente in fumo. Per questo, abbiamo depositato una mozione per impegnare la Giunta regionale a deliberare la richiesta al Ministero delle Politiche Agricole dello stato di calamità naturale.



Le avverse condizioni metereologiche hanno messo in ginocchio le nostre aziende, ma anche e soprattutto i braccianti che stanno patendo una drastica riduzione degli ingaggi per le giornate lavorative. Migliaia e migliaia di famiglie pugliesi, in queste ore, vivono in uno stato di drammatica incertezza e la Regione Puglia deve intervenire. Innanzitutto, chiediamo, nelle more dell’eventuale (e auspicata) approvazione della nostra mozione, che l’assessore all’Agricoltura voglia accelerare e avviare già da ora, qualora non l’avesse fatto, le procedure per la ricognizione dei danni. Passaggio, quest’ultimo, indispensabile per la successiva richiesta di stato di calamità naturale.



Non si può perdere tempo e speriamo che l'atto che proponiamo al Consiglio regionale sia inserito a strettissimo giro nei lavori dell'assise e ci appelliamo alla sensibilità dell'assessore Pentassuglia affinché si possa agire tempestivamente per dare un segnale di concreta attenzione a tutto il comparto agricolo".