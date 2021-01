GB, Johnson “chiude”: è il terzo lockdown. “Situazione allarmante”

“La situazione è allarmante” “Voglio sottolineare che il problema non è che le scuole non siano sicure” ma che queste “possono agire come vettori di trasmissione facendo sì che il virus si diffonda tra le famiglie”, ha detto il premier Boris Johnson parlando alla tv britannica.

Poi ha definito “allarmante” la cosiddetta variante inglese, più contagiosa “dal 50% al 70%” del precedente ceppo e ha parlato di un aumento dei ricoveri in ospedale del 40% maggiore rispetto alla prima ondata di aprile.

“Categorie prioritarie vaccinate entro metà febbraio”Johnson, raccomandando a tutti di rispettare le regole e di restare a casa il più possibile, ha detto che “se le cose vanno bene”, a metà febbraio le categorie prioritarie saranno state vaccinate con la prima dose. A oggi, ha sottolineato, “abbiamo vaccinato” più persone che nell’intera Europa. In Gran Bretagna i casi censiti nelle ultime 24 ore sono 58.784 con 430mila tamponi.