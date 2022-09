Gatta sulla sparatoria al Luna Park: “Scaduto il tempo delle promesse, Capitanata esige e merita intervento dello Stato”

“Non era per irrorare il terreno della politica che nei mesi scorsi ci siamo sgolati nel richiedere la presenza del Ministro dell’Interno in provincia di Foggia: la sparatoria al luna park di Manfredonia è la dimostrazione plastica dell’emergenza criminalità nel nostro territorio.

Una criminalità che ormai esibisce il suo volto e la sua espressione più sfacciata, sfrontata, violenta. Una criminalità che non si preoccupa più di esercitare nell’ombra la sua sporca attività, ma che irrompe anche tra migliaia di persone durante un evento gioioso come la grande festa in onore della Madonna di Siponto. Il Ministro, nonostante le promesse, non si è recato qui da noi per ascoltare dal vivo il grido di dolore della nostra terra, abbandonata da chi detiene le redini del governo del territorio e dello Stato. Non ci servono gli annunci, è scaduto il tempo per gli slogan e dei buoni propositi: la Capitanata esige un segnale forte delle istituzioni a sostegno della legalità.

La Capitanata esige e merita quel tanto agognato potenziamento di uomini e mezzi delle forze dell’ordine. La Capitanata esige e merita di non essere annoverata fra le “terre di nessuno”, preda della mano prepotente e feroce di chi opera nel e per il male. Meritiamo atti concreti, interventi in grado di accrescere sensibilmente la percezione di sicurezza per noi e per i nostri figli. E chi non si è unito a noi “ieri” negli appelli rivolti in questa direzione, dovrebbe proseguire nel silenzio anche oggi”