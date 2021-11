Gatta: “Siamo davanti ad un’occasione straordinaria di cambiamento”

MANFREDONIA. GATTA (FI): “IL FUTURO E’ DIETRO L’ANGOLO, CON NOI.



Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta.



“Il futuro è dietro l’angolo e noi dobbiamo avere il coraggio di andargli incontro. Forza Italia, il mio partito, è il primo di tutta Manfredonia ed il nostro candidato, Gianni Rotice, si misurerà al ballottaggio. Siamo davanti ad un’occasione straordinaria di cambiamento. Siamo aperti a tutti coloro che credono nel cambiamento, che vogliono davvero trasformare la nostra Città rendendola più bella, più ordinata, più efficiente… in una parola, più vivibile. Ringrazio sentitamente tutti gli amici che si sono candidati, che sono scesi in campo con Forza Italia e con le altre realtà della coalizione, contribuendo ad un ottimo risultato. Adesso, però, inizia un’altra competizione e non possiamo allentare la presa: siamo preoccupati per la nostra Manfredonia e dobbiamo sacrificarci ancora e tanto, tutti insieme, affinché si possa iniziare a scrivere un’altra storia per il futuro dei nostri figli”.