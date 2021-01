Gatta: “No ad Energas merito della comunità manfredoniana”

ENERGAS, GATTA (FI): “IL “NO” È MERITO SOLO DELLA COMUNITÀ MANFREDONIANA!”

Nota del consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta.

“Assistiamo ad uno stucchevole teatrino di chi vorrebbe ascriversi il merito di aver compiuto solo atti dovuti a seguito di un secco e deciso “no” espresso dalla comunità: il diniego alla realizzazione del deposito GPL di ENERGAS si deve solo alla determinazione con cui i cittadini di Manfredonia hanno fatto sentire la loro voce con il voto al referendum consultivo del 2016. Lo ricordiamo bene quel periodo perché noi di Forza Italia avviammo una grande mobilitazione in sostegno del “NO” al progetto Energas: eravamo tutti in prima linea, facendo vera militanza in difesa della nostra terra. Oltre il 95% dei votanti, allora, si espresse contro la realizzazione del deposito costiero di gpl ed è per questo che l’odierno diniego all’intesa della Giunta regionale è semplicemente un atto dovuto nei confronti di una comunità che ha già pagato un altissimo scotto a causa di una politica industriale insensibile alle esigenze di tutela della salute, che ha lasciato molti morti e feriti sul campo e che non è il caso di riproporre.

Se la Giunta Emiliano oggi si fosse espressa in altra direzione, avrebbe ferito e offeso la dignità dei sipontini e per la nostra terra sarebbe stato inaccettabile. Ecco perché trattasi di atto dovuto. Il resto, il vanto che qualcuno si ascrive, è da commedia dell’arte”.