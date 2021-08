Gatta contro il piano regionale dei trasporti

“Anche sul Piano Attuativo del Piano regionale Trasporti della Puglia emerge la finta partecipazione e condivisione sbandierata da Emiliano “and friends”: l’assessore Maurodinoia dice di volerlo condividere con i territori, ma si scorda di venirlo ad illustrare proprio in Consiglio regionale! Una contraddizione che ha poi del comico, se non si trattasse di una faccenda serissima per il futuro della Puglia e del complesso delle infrastrutture: sempre l’assessore, per ribadire la sua apertura ad ogni contributo, diffonde nel suo comunicato stampa due mail a cui poter inviare proposte. Un comunicato che sarà pubblicato, presumibilmente, da decine e decine di testate regionali. La domanda, perciò, sorge spontanea: chi si prenderà l’impegno di leggere le innumerevoli mail, più o meno utili e più o meno attinenti, mandate da tutta la regione?



Peraltro, non possiamo fare a meno di rilevare che, trattandosi del Piano Attuativo del PRT, i margini di modifica o integrazione non siano ampissimi. Tuttavia, posto che “infrastruttura” fa rima con “sviluppo”, siamo ben disponibili a collaborare se ciò può tradursi in un concreto miglioramento del testo. Ma deve essere una condivisione vera, autentica, tecnica e non di facciata. Se poi tutto questo dialogo si vuole instaurare fuori dai luoghi istituzionali e con soggetti non ben definiti, allora ne prendiamo atto e ne prenderanno atto anche i cittadini”.