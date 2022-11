Gatta componente della Commissione Agricoltura: “Sarò fedele interprete delle istanze del mondo agricolo pugliese”

ON. GATTA (FI) COMPONENTE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA: “SARÒ FEDELE INTERPRETE DELLE ISTANZE DEL MONDO AGRICOLO PUGLIESE”

“L’agricoltura, come la pesca, è un comparto importantissimo, quasi identitario per la Puglia, ed è per questo che ringrazio sentitamente il capogruppo di Forza Italia alla Camera, l’on Alessandro Cattaneo, per avermi inserito nella Commissione competente. Sarà il luogo istituzionale più idoneo per perorare le ragioni di questi settori, per difenderne le necessità e proporre soluzioni, in linea con le direttive europee. Con senso di responsabilità, e certamente avvalendomi dei preziosi suggerimenti delle organizzazioni del settore, sarò megafono delle esigenze della Capitanata e fedele interprete delle sue istanze”.