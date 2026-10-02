Garlasco, De Rensis furioso in Tv: tensione con Salvo Sottile

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il caso Garlasco continua ad accendere il dibattito televisivo e stavolta lo scontro è stato particolarmente acceso.

Nella puntata di Ore 14 Sera del 1° ottobre, Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ha discusso duramente con diversi ospiti.

Al centro del confronto sono tornate le analisi effettuate nel 2007 sui pedali della bicicletta di Stasi e i risultati negativi emersi recentemente. De Rensis ha contestato la ricostruzione dell’ex comandante del RIS Luciano Garofano, intervenuto durante la trasmissione.



Quando Garofano lo ha chiamato nuovamente in causa, l’avvocato ha sbottato accusandolo di essere «ossessionato». La temperatura in studio è salita ulteriormente con l’intervento dell’avvocato Valter Biscotti.

Tra Biscotti e De Rensis sono volate parole pesanti, costringendo Salvo Sottile a intervenire per riportare ordine.

Lo stesso conduttore ha avuto un acceso botta e risposta con il legale di Stasi, invitandolo a calmarsi.

Una serata tesissima che, però, si è conclusa in maniera decisamente diversa da come era cominciata.

De Rensis e Sottile hanno infatti chiuso la discussione con un sorprendente abbraccio in diretta.

De Rensis contro Biscotti, poi lo scontro con Salvo Sottile

La puntata era dedicata agli ultimi sviluppi dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi e alle prospettive legate alla posizione di Andrea Sempio e alla possibile revisione del processo di Alberto Stasi. Una parte centrale del dibattito ha riguardato le analisi compiute nel 2007 sui pedali della bicicletta di Stasi. De Rensis ha insistito sull’importanza dei risultati negativi di alcune repliche, contestando il modo in cui sarebbero stati gestiti all’epoca. Luciano Garofano ha respinto le contestazioni, sostenendo che quelle analisi non fossero state nascoste. Durante il suo intervento De Rensis ha simulato di dormire, provocando la reazione dell’ex comandante del RIS. A quel punto il legale di Stasi ha replicato: «Ma lei è ossessionato», invitandolo a non nominarlo continuamente. Il clima si è fatto ancora più pesante poco dopo, quando è intervenuto Valter Biscotti, legale di Gennaro Cassese.

Garlasco in TV: lo sfogo di Biscotti



Biscotti, riferendosi al comportamento di De Rensis, ha affermato: «Se quello fa il pagliaccio me ne vado».

Sottile ha immediatamente fermato il confronto: «Questa è casa mia e nessuno insulta nessuno». Biscotti ha quindi ricordato la condanna definitiva di Stasi, usando però un’espressione che ha fatto infuriare De Rensis.

Secondo Biscotti, infatti, negli ultimi giorni Stasi sarebbe stato quasi «beatificato» nel dibattito pubblico.

De Rensis ha chiesto al conduttore di non permettere che si mancasse di rispetto al suo assistito.



Sottile ha però reagito invitando l’avvocato a calmarsi e ricordandogli di essere lui a condurre la trasmissione.

«Lei è particolarmente nervoso stasera», ha osservato il giornalista durante il confronto.

De Rensis non ha condiviso la ricostruzione e la discussione tra i due è proseguita ancora per qualche minuto.

Lo stesso Sottile ha comunque ripreso anche Biscotti, precisando che Stasi non era stato «beatificato» da nessuno. Quando sembrava che la serata dovesse chiudersi nel gelo, è arrivato invece un piccolo colpo di scena.

De Rensis ha scherzato dicendo di aver capito quanto Sottile gli volesse bene perché era stato «il più grande allenatore» della sua pazienza. Subito dopo si è alzato e ha abbracciato il conduttore, riconoscendo anche di avere apprezzato il suo intervento durante la discussione. Un finale distensivo dopo una puntata di Ore 14 Sera dominata da tensioni, accuse e scontri verbali sul caso Garlasco.

Chiara Poggi sorridente (Fonte: Google)

FONTI:

Libero

Ansa