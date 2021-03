Garganow, tre minuti di pura magia

Garganow nasce dall’opportunità offerta dal progetto RYPEN 2021 del Distretto Rotary 2120, con lo scopo di raccontare luoghi, storie, prodotti tipici, usi, costumi e tradizioni delle proprie città di provenienza.



In 3 minuti di pura magia, un gruppo di ragazzi della 5Ci – Istituto Luigi Di Maggio (D’Apolito Matteo, Cicilano Alessio, Siena Andrea, Rignanese Giuseppe, Placentino Antonio Pio) ha rappresentato sulle note di “Gargano mio di Roberta Palumbo” tutti i luoghi tipici del nostro meraviglioso Gargano. Dal mare alla montagna, legando insieme l’armonia dei colori che offre il nostro fantastico territorio.



Giovani e Territorio, il legame perfetto per valorizzare le fantastiche realtà offerte dalla natura dei nostri luoghi. Potrete visionare il video dal seguente link sostenendo i ragazzi con un semplice like su YouTube!

———-Nomi dei partecipanti:- Matteo Pio D’Apolito- Alessio Cicilano- Antonio Pio Placentino- Andrea Siena- Giuseppe Rignanese