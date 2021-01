Gargano, lupo impiccato ad un albero. La denuncia dell’associazione “Lilly il Vagabondo”

Riceviamo e pubblichiamo dall’associazione Lilly il Vagabongo:

“Il lupo faceva danni e i pastori hanno dovuto prendere provvedimenti, Il pastore che prende provvedimenti con un lupo, mammifero privo di RATIO in cerca cibo, ci fa capire che forse il lupo un po’ di ragione in più rispetto a lui, misero umano, ce l’ha. Il pastore che fa giustizia al proprio bestiame è lo stesso che butta nel lago i cagnolini appena nati, ma la motivazione, a differenza del lupo non è la fame, è l’ignoranza.“



“Il pastore è lo stesso che impicca i propri cani quando ormai non sono più buoni. Il pastore non sa che i lupi vivono in branco e che probabilmente non sarà l’unico in zona e che quindi con questo gesto non ha risolto nulla.

Il pastore al posto di regolarizzare la propria recinzione e proteggere il bestiame preferisce fare questo… preferisce sparare al lupo, impiccarlo e metterlo in bella mostra per vantarsi.

Il pastore in molti casi (non sempre fortunatamente) è questo, un mammifero che la RATIO, a differenza del lupo, dovrebbe averla ma la usa per soddisfare la sua misera vita sentendosi potente con chi non può difendersi. Buona giornata da ****omissis di redazione*** Cagnano Varano (FG)”

Associazione di volontariato Lilly il Vagabondo

