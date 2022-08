Gargano FilmFest 2022 a San Giovanni Rotondo

Si svolgerà dal 5 al 7 agosto 2022 la 14esima edizione del Gargano FilmFest, uno dei festival di cinema e contaminazioni culturali più longevi sul Sud Italia, organizzato come ogni anno dall’associazione Provo.Cult.

Per la seconda edizione consecutiva la location sarà la splendida cornice del Parco del Papa di San Giovanni Rotondo, polmone verde della città. In scaletta la proiezione del film cult “Il mio corpo vi seppellirà” di Giovanni La Parola, del pluripremiato “L’Arminuta” di Giuseppe Bonito, l’incontro con il noto attore e scrittore Marco Bonini, senza dimenticare il concorso internazionale di cortometraggi Provo.Corto, il gemellaggio con il Vertical Movie Festival e le incursioni musicali di alcuni tra i migliori musicisti nati in Capitanata e sbocciati fuori dai confini regionali.

Una tre giorni di cinema, cortometraggi, musica, fotografia e letteratura.

Il tema di questa 14esima edizione ruoterà attorno al concetto di #Cinestetico.

La “cinestesia” è letteralmente la sensazione di movimento, in particolare dei muscoli volontari. Il prefisso “cine” dal greco kinêmata ci riporta subito al cinema. Un’arte fatta di immagini in movimento di fronte ad uno spettatore immobile. Il suffisso “estetico” dal greco Aisthesis si riferisce alla capacità di sentire per mezzo dei propri sensi e in ultimo al sentimento. Ma l’estetica è anche la scienza che determina i caratteri del bello.

La nostra edizione “cinestetico” è un invito a sentire, a lasciarsi trasportare dalla bellezza dopo una fase immobile e contemplativa. L’arte che diviene motore di una azione volontaria e consapevole adeguata ad un periodo storico che non aspetta tempo.

L’illustrazione presente sul poster ufficiale è stata disegnata dall’artista pugliese Lorenzo Tomacelli, la grafica è di Alessandro Pavino.

Qui di seguito il programma ufficiale del Gargano FilmFest 2022, a ingresso libero e gratuito. Non mancate!

Venerdì 5 Agosto

• ore 20:00 Inaugurazione mostra fotografica AMBIENTE CLIMA FUTURO

• ore 21:00 proiezione cortometraggi in concorso Provo.Corto 2022 – 1^ Tranche

• ore 22:00 Laura Varano incontra il regista Giovanni La Pàrola, l’attore Giovanni Calcagno e Tac!

• a seguire proiezione del film “Il mio corpo vi seppellirà”

• durante la serata, incursioni musicali di Antonio Del Sordo

Sabato 6 Agosto

• ore 20:00 apertura porte

• ore 21:00 proiezione cortometraggi in concorso Provo.Corto 2022 – 2^ Tranche

• ore 22:00 Maddalena Zoppoli incontra il regista Giuseppe Bonito

• a seguire proiezione del film “L’arminuta”

• durante la serata, incursioni musicali di Michele Piano

Domenica 7 Agosto

• ore 20:00 apertura porte

• ore 21:00 Gemellaggio Vertical Movie Festival e incontro con Salvatore Marino

• proiezione del cortometraggio vincitore del Premio de Seta 2021

• a seguire intervento della Produzione del Film “Rumore” e del regista Nicola Telesca

• ore 21:30 Paola Russo intervista l’autore e attore Marco Bonini con il libro “L’arte dell’esperienza”

• ore 22:00 Premiazione cortometraggi vincitori Provo.Corto 2022

• durante la serata, incursioni musicali di Christian Grifa

INFO FILM

● “Il mio corpo vi seppellirà”, regia di Giovanni La Parola (2021)

Pulp, splatter e poesia per un western alla siciliana da amare. Tra il brigantaggio e il western, Tarantino e il passato.

TRAILER https://youtu.be/ryANq0G0M2U

● “L’arminuta”, regia di Giuseppe Bonito (2021)

Dall’omonimo romanzo Bestseller, un film che sa emozionare e far riflettere, lavorando sugli sguardi, i gesti, i silenzi.

TRAILER https://youtu.be/6V9ycKizFIQ

Presenta: Maddalena Zoppoli

Durante le serate:

● Food & drink zone

● Book & Relax zone

● Esposizione Fotografica AMBIENTE CLIMA FUTURO a cura di Nicola Ritrovato: Nuovi Mondi di Matteo Montesano

INFO LOCATION:

Parco del Papa

Viale della Gioventù, San Giovanni Rotondo (FG)

EVENTO FB CON TUTTE LE INFO: https://fb.me/e/3Aq9jye4O

