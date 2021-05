Gargano Eccellenze si rifà il look: online il nuovo e-commerce del Gargano

Manfredonia, 12 maggio 2021 ̶ Nuovo sito, nuovi prodotti e tante opportunità per gli imprenditori locali. Queste le tre grandi novità perGargano Eccellenze, il primo e-commerce di prodotti tipici d’eccellenza del Gargano, nato nell’agosto del 2018 dall’idea dei coniugi manfredoniani Marco Papicchio e Lucia Clemente.

Gargano Eccellenze non è soltanto un e-commerce nel quale è possibile acquistare prodotti del Gargano di altissima qualità, ma un progetto a 360° che mira alla creazione di un ecosistema di imprenditori agroalimentari locali che fanno della qualità delle materie prime, della sostenibilità ambientale della produzione, della filiera corta e dell’artigianalità dei metodi di produzione i loro valori fondanti. Un ecosistema profondamente radicato sul territorio e che, attraverso le potenzialità del commercio online, trova slancio per ramificarsi oltre i confini del nostro bellissimo Gargano.

Caratteristiche, queste, fondamentali per ottenere il Certificato di Eccellenza, il badge conferito da Gargano Eccellenze alle aziende agricole, ai piccoli produttori locali, ai ristoranti, agli hotel e agli esercizi commerciali di prodotti tipici che hanno lo scopo di fornire, alla propria clientela, solo prodotti di altissima qualità. Produzioni ecosostenibili, assenza di OGM, benessere degli animali e materie prime di alta qualità sono solo alcuni dei parametri necessari per ottenere il Certificato di Eccellenza, dando così valore al proprio lavoro.

Non solo. Con la possibilità di diventare partner, di vendere e farsi pubblicità su Gargano Eccellenze, le aziende locali hanno la possibilità di aumentare la propria visibilità e i volumi di vendita sfruttando il traffico utenti della piattaforma. Un e-commerce a disposizione di chi ha già un sito web nel quale vende i propri prodotti ma con scarsi risultati, di chi non è presente online e vuole iniziare ad esserci, posizionato sui motori di ricerca e con un notevole traffico utenti giornaliero.

Poi, ci sono i prodotti. La pasta ottenuta con la semola di grano duro Senatore Cappelli, le conserve derivate dai frutti di stagione raccolti nell’entroterra di Monte Sacro, i liquori realizzati con gli agrumi cresciuti lungo tutto il tratto costiero e subcostiero settentrionale del promontorio del Gargano, i mieli prodotti all’interno del Parco Nazionale del Gargano.

Novità assoluta è Gargano Box. L’idea è molto semplice: ogni mese ricevi a casa un box contenente una selezione di 10 prodotti tipici del Gargano, di altissima qualità, scelti tra i migliori produttori locali. Ogni mese un box differente da quello precedente in quanto i prodotti vengono selezionati in base alla loro stagionalità. Un percorso lungo dodici mesi alla scoperta dei mille sapori del Gargano.

Un megafono per dare voce ai piccoli produttori locali, un trampolino di lancio per la valorizzazione del loro lavoro. Uno spazio aperto a tutti coloro che credono nell’eccellenza agroalimentare e paesaggistica della nostra terra. Una rete di imprenditori che fanno della loro interconnessione un volano per il rilancio di questo territorio.

Questo, e tanto altro, è Gargano Eccellenze.