“Gargano e Daunia” si conferma il miglior portale di promozione turistica. Un successo di imprenditoria altamente innovativa “made in Capitanata”

Con 230 eventi, più di 40 attività esperienziali, oltre 100 tra alberghi e ristoranti, “Gargano e Daunia”

il “contenitore” che prende il nome dal brand della Regione Puglia – si conferma il miglior successo

di integrazione territoriale tra tutti i tentativi messi in atto fino ad oggi per realizzare un sistema

turistico integrato nella Provincia di Foggia.

In questo periodo, associazioni, proloco, ma soprattutto le guide turistiche, sono diventati i veri

ambasciatori dello “stare insieme” sul territorio, contribuendo a innescare un circuito virtuoso che

vede coinvolti una serie di attori economici e sociali.

Un fattore questo che si è riscontrato osservando all’interno della piattaforma “Gargano e Daunia”

la presenza crescente di aziende agroalimentari – come ad esempio l’eccellenza rappresentata da

RossoGargano – che in questi anni si sono trasformate in vere portavoce di un intero sistema

contribuendo a favorire l’integrazione tra turismo esperienziale, ambito culturale e settore

enogastronomico.

Un successo meritato grazie al lavoro e alla professionalità del team di progetto che è dietro a

“Gargano e Daunia” e all’operazione di restyling del sito internet e della App, oggi sicuramente più

ricca di informazioni e dati (il sito può contare su un archivio tra i più corposi e completi tra i quelli

pubblici e privati oggi a disposizione, ndr) e più accattivante e fruibile da un punto di vista stilistico.

Altro punto di forza è l’applicazione del metodo BOTTOM-UP (dal basso) ossia la possibilità da parte

degli associati pro loco associazioni, comuni, guide turistiche, ristoranti e albergatori di inserire

autonomamente attività ed eventi, facilitando l’aggiornamento continuo del flusso di informazioni.

Ma, come lo stesso Team sottolinea, il reale valore aggiunto di tutta l’operazione sta nel permettere

ai clienti di poter contare su un’organizzazione unica e con un unico brand, consolidando il concetto

di sistema integrato, ormai metabolizzato anche dalle nostre aziende. Una dimostrazione che

rispondere concretamente e positivamente alle sollecitazioni arrivate in questi anni dalla Regione

Puglia e dall’Assessorato al Turismo, purtroppo con scarsi successi, è possibile e altamente proficuo

per il territorio.