Garanzia Giovani, Leo: “con la presa in carico e l’orientamento a distanza, riparte il programma”

“A partire da martedì 21 aprile le agenzie per il lavoro e gli istituti di formazione accreditati al programma Garanzia Giovani potranno ricominciare a prendere in carico, a profilare e ad orientare i giovani pugliesi interessati ad una delle misure dell’Avviso”, comunica l’assessore all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo.

“Grazie allo straordinario lavoro degli uffici regionali competenti – continua l’Assessore – abbiamo disciplinato in modalità remota le misure 1B e 1C del programma Garanzia Giovani, e cioè l’accoglienza, la presa in carico, l’orientamento e l’orientamento specialistico, che adesso potranno essere erogati a distanza dai soggetti accreditati tramite piattaforma informatica tale da garantire la tracciabilità e la privacy dei ragazzi. Si tratta di una misura attesissima sia dagli Enti Formativi, dalle APL e da tutti i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ma soprattutto dai NEET pugliesi perché – spiega Leo – senza la presa in carico e l’orientamento non era possibile accedere ai percorsi formativi della misura 2A, di cui avevamo già autorizzato e disciplinato la formazione a distanza ma che valeva solo per i ragazzi già iscritti a Garanzia Giovani”.

“Da martedì 21 aprile, quindi, anche ai nuovi iscritti di Garanzia Giovani è data la possibilità di iniziare un corso di formazione, tutto online e nel rispetto delle misure di distanziamento. Siamo certamente tra le prime regioni italiane a far ripartire il programma Garanzia Giovani attraverso un vero e proprio cambio di paradigma nel mondo della formazione, che stiamo affrontando con celerità ed impegno, con l’obiettivo di non fermare il sistema formativo nella nostra regione e consentire ai cittadini di potersi formare e riqualificare anche restando a casa. Sono tuttavia sospesi – ha concluso l’assessore – in virtù della normativa nazionale, i tirocini extracurriculari su tutto il territorio regionale pugliese. Assicuro, sin da ora, che il periodo di sospensione verrà comunque recuperato successivamente con modalità che provvederemo a comunicarvi quanto prima, stiamo infatti studiando attentamente tutte le metodologie più idonee per far ripartire gli stessi tirocini”.