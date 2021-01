Garante della privacy dispone il blocco di TikTok dopo il caso della bimba di Palermo

Stante a quando scrivono le maggiori testate giornalistiche del mondo: Il Garante per la protezione dei dati personali “ha disposto nei confronti di Tik Tok il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica“. E’ stato appena annunciato mediante una nota dell’Autorità stessa, che “ha deciso di intervenire in via d’urgenza a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo“.