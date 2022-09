Galletta ai mirtilli: la ricetta di Costanza.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

1 disco di pasta sfoglia rotonda

Mirtilli freschi circa 300 gr

3 cucchiai di zucchero

Granella di pistacchio a piacere

Zucchero di canna q.b

Latte per spennellare

PROCEDIMENTO

Lavare bene i mirtilli e asciugare.

Srotolare il discorso di pasta sfoglia, adagiate i mirtilli al centro lasciando i bordi liberi e cospargere con lo zucchero.

Ripiegare i bordi facendo delle pieghe come in foto.

Spennellare con il latte, cospargere con un po’ di zucchero di canna e granella di pistacchio.

Cuocere in teglia rivestita con carta forno a circa 180 gradi forno ventilato circa 25/30 minuti. Controllate sempre perché ogni forno può variare nelle temperature.

