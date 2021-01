Gallerie della superstrada fra Vico del Gargano e Ischitella chiuse, ecco quando riapriranno On Faro: «Da ANAS risposte concrete alla mia lettera”

«Sono abituata ad agire e fare in modo che si risolvano i problemi del

nostro territorio, cosa che è ancora più importante quando si parla di

sicurezza stradale e di viabilità, piuttosto che affidarmi ad una

politica che a colpi di dichiarazioni alla stampa prova solo ad attrarre

consensi, ed è per questo che nei giorni scorsi ho scritto ad ANAS per

capire, sollecitare e avere risposte precise in merito ai lavori che

stanno interessando le gallerie della superstrada fra Vico del Gargano e

Ischitella, in provincia di Foggia. Dall’inizio del mandato su questa

strada ho concentrato molte delle mie segnalazioni, per avere finalmente

la manutenzione che da tempo si aspettava, essendo un’arteria molto

importante. Dopo anni di abbandono oggi è realtà», dichiara la

parlamentare del Movimento 5 stelle Marialuisa Faro.

I lavori in oggetto riguardano la manutenzione straordinaria relativi

all’illuminazione nelle gallerie Monte Nicola, Pizzinicchia I e

Pizzinicchia II, che sono interessate, nell’ambito del Progetto Green

Light, alla sostituzione dei corpi illuminanti con LED di ultima

generazione, lavori iniziati il 30/10/2020, nell’intento di evitare di

incidere sulla regolare circolazione stradale nel periodo estivo.

«L’apertura delle gallerie, come comunicatomi da ANAS, avverrà dal 1

febbraio con l’istituzione del senso unico alternato regolato da

impianto semaforico. Il “leggero” disallineamento delle tempistiche di

esecuzione degli interventi rispetto alle originarie previsioni è

riferibile a problematiche emerse durante il corso dei lavori ed a

difficoltà di approvvigionamento nelle forniture da parte

dell’appaltatore connesse all’emergenza epidemiologica in atto- fa

sapere l’on. Faro. Credo che sia arrivato il momento che la politica

faccia meno demagogia e utilizzi, umilmente, gli strumenti necessari per

risolvere le questioni e i disagi, evitando inutili dichiarazioni alla

stampa cercando solo di apparire dalla parte dei cittadini. I politici

sono utili se, rimboccandosi le maniche, si adoperarono per risolvere

concretamente i problemi, il resto è polemica inutile e strumentale».

Conclude Faro.