Galleria di Mattinata nella notte del 13 settembre percorribile a traffico alternato

Con propria ordinanza n.207/2022/BA, del 7 settembre 2022, il responsabile della Struttura Territoriale compartimentale della Puglia dell’Anas, ing. Vincenzo Marzi, ha reso noto che la galleria di Monte Saraceno, in territorio di Mattinata, dalle ore 22:00 del 13 settembre alle ore 06:00 del giorno successivo, sarà percorribile a senso unico alternato, con installazione di impianto semaforico provvisorio, per attività di

manutenzione degli impianti tecnologici, così come richiesto dall’impresa esecutrice, la “IT Innovazione e Tecnologi Srl”. Gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione.