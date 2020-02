Gal Daunofantino: nuovi termini di scadenza dei bandi Feasr

A seguito della comunicazione di stamane pervenuta da AGEA inerente “ i rilevamenti da parte degli operatori autorizzati alla presentazione delle domande di sostegno e pagamento, problemi legati all’autenticazione ai servizi del SIAN attraverso i protocolli SPID che si sono verificati tra le giornate di venerdì 14 febbraio e lunedì 17 febbraio”,

il GAL DAUNOFANTINO – al fine di non precludere a nessuno la possibilità di libera ed equa partecipazione – ritiene opportuno che I NUOVI TERMINI DI SCADENZA del bando Feasr multimisura 5.3 “Promozione della diversificazione in attività innovative extragricole: premio alle start-up innovative” e 5.4 “Promozione della diversificazione in attività innovative extragricole, innovative e a servizio della SSL” sono i seguenti:

– 21 febbraio 2020 ore 23,59 (scadenza termini operatività portale SIAN);

– 25 febbraio 2020 ore 12,00 (consegna plico cartaceo c/o gli uffici del Gal DaunOfantino, C.so Manfredi n.182 – 71043, Manfredonia).