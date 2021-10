Gaetano Prencipe visita il mercato di via Santa Restituta

Il mercato di via Santa Restituta è uno dei luoghi d’incontro in cui è più semplice sentirsi comunità e condividere affanni e gioie della vita quotidiana.

Passeggiando tra le bancarelle si ritrovano voci e volti della vita reale, con le sue tante sfumature, mescolate agli odori e ai colori dei prodotti della terra e del mare.

Un mercato realizzato dalla passata amministrazione e divenuto un bene comune della città. Proprio per questo commercianti e cittadini chiedono alla prossima amministrazione più attenzione verso questo luogo, a partire da una maggiore pulizia ed igienizzazione della pavimentazione da parte dell’ASE, ed un maggior controllo sul rispetto degli spazi assegnati e sulla presenza di abusivi.

In sostanza, da cittadini contribuenti, non chiedono altro che essere posti in condizione di lavorare in tranquillità e di assicurare anche ai loro clienti adeguate condizione di igiene e di sicurezza, ed è quello che ci impegniamo a fare.

Gaetano Prencipe – Candidato sindaco di Manfredonia