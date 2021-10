Gaetano Prencipe incontra i genitori del gruppo A.M.A.

Il censimento delle persone con disabilità è il primo passo per una seria e corretta programmazione dell’attività amministrativa da realizzare nei prossimi anni.

Per i genitori del gruppo A.M.A. – Auto Mutuo Aiuto, che ho incontrato e ascoltato ieri mattina presso il mio comitato, occorre che gli amministratori abbiano piena conoscenza e consapevolezza della dimensione e della complessità dei problemi che ogni giorno gravano sulle spalle dei genitori e dei parenti delle persone con disabilità, che, nonostante tutto, vogliono ancora continuare a guardare con fiducia chi è chiamato ad amministrare la città nei prossimi anni, nonostante i ritardi, le disattenzioni ed i tanti diritti negati negli scorsi anni dal Comune come dalle altre istituzioni preposte.

Conoscendo la situazione della finanza comunale, non fanno richieste impossibili da soddisfare, ma si attendono, questo sì, maggiore attenzione e risposte concrete ai numerosi problemi evidenziati.

Vogliono però essere coinvolti e sentirsi parte di un cambiamento possibile, che trasformi Manfredonia in una città a misura delle persone con disabilità, convinti che in tal modo diventerebbe una città più accogliente e più vivibile per tutti.

Ed è questo che ho loro assicurato prima di tutto: un coinvolgimento pieno nell’individuazione delle priorità, nella progettazione e nell’attuazione delle politiche sociali per il settore, a partire dai vari temi affrontati durante l’incontro. Il tutto nell’ottica e con gli strumenti dell’amministrazione partecipata e condivisa, che sono alla base della nostra proposta di governo della città.

Gaetano Prencipe – Candidato sindaco di Manfredonia