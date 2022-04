G20 spiagge, il sindaco di Vieste Nobiletti a confronto con il ministro Garavaglia

“Le esigenze dei comuni balneari vanno tenute in grande considerazione e il conferimento dello status di città balneare è un obiettivo importante che consentirà ai sindaci di governare in sicurezza un territorio complesso.

Grande soddisfazione e prospettive di dialogo con il Governo per la risoluzione della questione relativa al mondo balneare. È necessario uno sforzo tecnico che consenta di contemperare al meglio gli interessi in gioco, primo tra tutti quello del legittimo affidamento degli imprenditori balneari che hanno sottoscritto un atto formale in piena regolarità. Occorre una soluzione definitiva che dia modo ai balneari di lavorare in serenità e di progettare un piano strategico aziendale competitivo e rispettoso delle realtà territoriali”. E’ quanto dichiarato dal sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, al termine dell’incontro con il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, al G20 Spiagge di Riccione. “Le cosiddette ‘città fisarmonica’ necessitano di una normativa ad hoc che possa realmente semplificare l’azione politica ed amministrativa al fine di attuare strategie credibili e concrete per il territorio, nell’ottica dell’innovazione e della sostenibilità”.

Il testimone per la prossima edizione del G20 passa ad Arzachena, località turistica della Sardegna. Nobiletti ringrazia la Sindaca di Riccione Reneta Tosi per la squisita ospitalità e si congratula con La vicesindaca di Arzachena per il passaggio del testimone. “Il G20s costruisce ponti tra realtà marinare laboriose e fattive”.