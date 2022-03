#Futura: a Manfredonia l’incontro nazionale sul tema degli spazi pubblici come base per la costruzione di una nuova Società

#Futura: a Manfredonia l’incontro nazionale sul tema degli spazi pubblici come base per la costruzione di una nuova Società. Domenica 27 marzo 2022 dalle ore 10.00 alle 13.00 al Teatro Comunale “L. Dalla”.

Dal pionieristico Partenariato Speciale Pubblico Privato siglato per la gestione del Teatro Comunale Lucio Dalla al confronto con le più significative esperienze nazionali. Operatori culturali, rappresentanti degli Enti Locali e giornalisti sono invitati a partecipare.

#futura: spazio pubblico e sviluppo socio/culturale delle comunità è il titolo dell’incontro organizzato da Comune di Manfredonia, Distretto Puglia Creativa e compagnia Bottega degli Apocrifi, in programma domenica 27 marzo 2022 dalle ore 10.00 alle 13.00 al Teatro Comunale “L. Dalla” di Manfredonia.

L’appuntamento – inserito nel progetto Crescincultura, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – prenderà spunto dalla sottoscrizione del Partenariato Speciale Pubblico Privato (PSPP) siglato dall’Amministrazione e dalla compagnia teatrale, relativo alla gestione del Teatro Comunale Lucio Dalla.

Si tratta di uno dei pochi PSPP in ambito teatrale attivati in Italia. Il valore innovativo di questo modello – che ha in sé tutti i presupposti per rivoluzionare l’approccio alle politiche culturali da parte degli Enti pubblici – inserisce il Comune di Manfredonia e Bottega degli Apocrifi nella lista delle realtà pioniere che l’hanno sperimentato dal 2018 ad oggi.

L’incontro sarà il punto di partenza per un confronto trasversale sulle sinergie possibili tra Enti Locali, stakeholders privati e operatori culturali.

Accanto ai rappresentanti di Bottega degli Apocrifi Stefania Marrone e Cosimo Severo, prenderanno parte all’incontro: Grazia di Bari Consigliera regionale con delega alla Cultura, Aldo Patruno Direttore dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Rosa Barone Assessore con deleghe al Welfare, Politiche di benessere sociale e pari opportunità, Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria, Gianni Rotice Sindaco della Città di Manfredonia, Maria Sipontina Ciuffreda Dirigente settore II Comune di Manfredonia, Anna Ciuffreda Ufficio Cultura Comune di Manfredonia, Franco Milella Fondazione Fitzcarraldo, Alessandro Rigoletti Teatro Tascabile di Bergamo (sottoscrittori di PSPP col Comune di Bergamo nel 2018), Floriana Carbone ex funzionaria del Comune di Bergamo (che ha curato l’attivazione del primo PSPP legato a un teatro in Italia), Michele Losi Scarlattine Teatro (sottoscrittori di PSPP col Comune di Colle Brianza nel 2021), Ettore Anghileri Vice sindaco del Comune di Colle Brianza, Vincenzo Santoro ANCI, Carmelo Grassi ideatore dei Teatri abitati – Regione Puglia, Marcella Nonni Teatro delle Albe/Ravenna Teatro.

Al confronto/dibattito che seguirà agli interventi prenderanno parte Giuseppe D’Urso Presidente TPP, Vincenzo Bellini Presidente Distretto Puglia Creativa, Clara Cottino Crest/Teatro Tatà di Taranto, Franco Salcuni Legambiente – FestambienteSud, Michelangelo Campanale La luna nel letto/Teatro Comunale di Ruvo di Puglia e tutti gli operatori culturali, i rappresentanti degli Enti Locali e i giornalisti che aderiranno all’invito.

L’osservatorio attivo è affidato a Marianna Masselli di Teatro e Critica, Michele Di Donato di Il Pickwick e alla stampa che raccoglierà l’invito a partecipare.

All’incontro si accederà – nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del Covid 19 – con greenpass da vaccinazione o da guarigione e muniti di mascherina ffp2.

Sarà possibile collegarsi anche online, registrandosi qui.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

