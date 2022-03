Furto a San Nicola di Bari: preso presunto ladro, è un senzatetto

Identificato l’autore del furto di alcuni oggetti posti sulla statua dedicata a San Nicola.

Gli agenti della Polizia con molta probabilità ha confermato le responsabilità di un uomo senza fissa dimora di origini nordafricane e di circa 50 anni di età, indicato come l’autore del furto, individuato nascosto in un casolare del quartiere Japigia. Mentre le mani della statua – danneggiate dopo l’irruzione – verranno sottoposte a restauro, non è ancora chiaro se gli oggetti rubati saranno restiuiti alla collettività.