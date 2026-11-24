Lesina Furti con strappo a Lesina: due indagati agli arresti domiciliari

Si tratta di due uomini residenti a San Severo

Furti con strappo a Lesina: due indagati agli arresti domiciliari.

Nel pomeriggio del 7 novembre 2026, i Carabinieri della Stazione di Lesina hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due uomini di 46 e 51 anni, entrambi residenti a San Severo, gravemente indiziati, in concorso tra loro, di due furti con strappo commessi a Lesina il 22 e il 27 agosto 2026.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e condotte dai Carabinieri della Stazione di Lesina, sono partite dalla denuncia presentata da una donna che, la mattina del 22 agosto, mentre si accingeva ad aprire il cancello d’ingresso della sua abitazione, è stata sorpresa alle spalle da un uomo che le avrebbe strappato dal collo due collane d’oro. Secondo la ricostruzione investigativa, l’autore si sarebbe poi allontanato a bordo di un’auto condotta dal presunto complice, che lo attendeva nelle immediate vicinanze. Esaminando le immagini acquisite dagli impianti di videosorveglianza della zona, i militari hanno individuato il veicolo e accertato che aveva lasciato Lesina subito dopo l’episodio, recandosi successivamente a Torremaggiore, dove si sarebbe fermato nei pressi di un esercizio di compravendita di oro usato.

Presso l’attività commerciale i Carabinieri hanno acquisito una scheda relativa a due collane d’oro, del peso complessivo di 55 grammi, per le quali era indicato un importo di 5.000 euro. La donna ha riconosciuto in fotografia, tra i due gioielli, una collana che le era stata sottratta. Nell’ambito dello stesso procedimento è stato contestato, al titolare dell’attività di compro oro e a un suo dipendente, il reato di riciclaggio. Le irregolarità riscontrate nella compilazione della scheda relativa ai gioielli, infatti, sarebbero state funzionali ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle collane.

Cinque giorni dopo, la mattina del 27 agosto, un’altra donna ha denunciato di essere stata sorpresa alle spalle da un uomo che le avrebbe strappato dal collo una collana d’oro e che, dopo il fatto, si sarebbe allontanato di corsa. I militari, dopo aver acquisito le immagini delle telecamere della zona, hanno individuato un uomo, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima, scendere da un furgone e, poco dopo, raggiungerlo di corsa per poi risalirvi. Le immagini acquisite dagli impianti di videosorveglianza presenti nelle immediate vicinanze hanno consentito ai Carabinieri di identificare i due occupanti del furgone e di ricostruire i rispettivi ruoli. Secondo quanto accertato, il passeggero sarebbe stato l’autore materiale del furto, mentre il conducente lo avrebbe atteso a bordo, pronto ad allontanarsi con lui.

All’esito delle formalità di rito, gli indagati sono stati entrambi sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso le rispettive abitazioni, site nel Comune di San Severo.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna.