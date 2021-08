Furti al Centro Commerciale Gargano, arrestati due foggiani

Non è andato bene l’ insano progetto di due pregiudicati di Foggia L.I. e B . F. Che intendevano ripulire il centro Conad presso il centro commerciale Gargano in loc. Macchia di Monte Sant’Angelo perché fermati ed arrestati dai carabinieri della locale stazione intorno alle ore 19.40 del 3 agosto 2021.

I due tratti in arresto, avevano dapprima tentato di asportare degli zaini dalla Conad presumibilmente con l’ intento (tecnica già usata lì in più di una occasione ) di riempirli di ulteriore merce.

Poi non contenti per non andare via a mani vuote trafugavano un monopattino elettrico di un dipendente del centro commerciale benché lo stesso lo avesse ben chiuso e celato.

All’ uscita però mentre erano intenti a prendere il largo venivano bloccati da una pattuglia dei Cc di Monte Sant’ Angelo che recuperata la refurtiva la consegnavano al legittimo proprietario ponendo in arresto i due ladri.