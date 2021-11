Furore: “Manfredonia merita una politica con visione e mani libere”

Buongiorno a tutti e buona festa di Ognissanti. Ieri ho trascorso una bellissima serata a #Manfredonia con Rosa Barone, Raffaele Fatone il nostro candidato sindaco e la sua squadra di candidati consiglieri.

Manfredonia il 7 è chiamata a rinnovare il suo consiglio comunale a due anni dallo scioglimento dello stesso per infiltrazioni mafiose dal Viminale.

Noi come #M5S ci siamo assunti la responsabilità di costruire una squadra ed una alternativa seria ai soliti schieramenti perché crediamo che un centro così importante per la Capitanata e la Puglia meriti finalmente una politica con visione e sopratutto con mani libere.

Per questo Raffaele rappresenta davvero un unicum in questo scenario.

In questi giorni saremo impegnati a Manfredonia per una campagna elettorale incessante e che intendiamo davvero importante. In attesa di avere il nostro Presidente Giuseppe Conte proprio quì con noi.

Mario Furore