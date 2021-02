Furore commenta il post della Lega contro Conte: “Mi vergogno per chi al Sud vi vota”

La Lega Nazionale augura a Giuseppe Conte di tornare nel foggiano.

Lo fa con una vignetta che non ha nulla per me di satirico. Non a casa, sottolineano nel foggiano. Sarà che di questi leghisti non c’è da fidarsi, ma vorrei dire che noi a Foggia una persona come Conte possiamo solo accoglierla a braccia aperte, sia per quello che stava facendo per la Capitanata e per il Sud, sia perché figlio della nostra terra.

Quelli che non vogliamo siete voi, secessionisti da strapazzo, da sempre razzisti verso noi meridionali, voi che a Foggia avete lottizzato gli enti, attuate politiche anti ambientali e vi accompagnate a gente di dubbia moralità nei vostri incontri.

Mi vergogno per le vostre vignette, per i vostri pensieri bifolchi, mi vergogno per chi a Sud vi vota e mi vergogno per quei foggiani che nonostante questa vignetta vi daranno probabilmente ancora credito! Noi no però!!

Mario Furore