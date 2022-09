“Funziona l’inversione del senso di marcia ai Comparti”

“Le foto mostrano che non si è generata alcuna coda in nessun punto. Le testimonianze dirette di chi sta percorrendo oggi e che ha percorso ieri, concordano nel riportare tempi di percorrenza assolutamente adeguati. Raccolti questi dati, possiamo concludere che ha funzionato invertire il senso di marcia e porre un agente di polizia locale a dirigere il traffico all’incrocio tra via L. da Vinci e Viale Mediterraneo”.

Noi dei Comparti

(Foto 1 e 3 la situazione odierna; foto 2 gli ingorghi che si creavano sino allo scorso sabato prima del provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale)