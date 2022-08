Fumettisti in piazza Castello. A Vico va in scena il disegno

Martedì 9 agosto a partire dalle ore 20.00 nel centro storico di Vico del Gargano si terrà il secondo appuntamento estivo di Fumettisti in Piazza castello, una estemporanea di disegno ideata con il professore Gianni De Maso e diretta dal presidente della Pro Loco di Vico del Gargano Michele Gervasio con la collaborazione dell’amministrazione comunale e l’accoglienza calorosa degli assessori Rita Selvaggio e Porzia Pinto che presenteranno l’evento.



Il tema non potrà che essere la valorizzazione del centro storico, tra i borghi più belli d’Italia, per farlo è stata scelta la figura folkloristica del Papùnne. Si tratta di un personaggio immaginario e per certi aspetti simpatico, frutto della tradizione garganica, che le mamme invocavano quando i figli facevano capricci o non si comportavano bene, il quale una volta sopraggiunto li avrebbe infilati in un sacco per portarseli nel bosco.

Un legame con un mondo antico e fantastico, una realtà dove ogni famiglia ospitava e conviveva con il suo Papùnne che non esercitava nessuna azione persecutoria e amava stare sotto il letto a oziare (come recita un antico stornello: “Uh Madonne! Uh Madonne!

sott’u ljitte sté ‘u papònne!

Jü lu fazze pe caccé,

e sèmbe a qua ce völe sté!“).



Riscoprire il legame tra il territorio e il suo patrimonio culturale storico e folkloristico è la scommessa di questo piccolo evento e lo strumento utilizzato; il linguaggio del fumetto e della musica popolare.

Tra gli ospiti ci saranno: Federico Scarabino e Luca D’Apolito (RIONE JUNNO) tra i massimi rappresentanti nella scena della “world music” radicati nella musica etnica e con un approccio innovativo.

Terry Marcantonio, giornalista e scrittrice, reciterà una favola popolare e darà vita a un laboratorio di scrittura creativa con i bambini.

Giuseppe Guida fumettista e direttore della Scuola di Fumetto Gulliver (nonché direttore artistico del Festival del Nerd e di Comix street) il quale con la sua matita farà incontrare il personaggio del Papùnne con le avventure di un Pinocchio.



Marco Lepore sceneggiatore e illustratore,che ha organizzato l’evento con l’intento di dare vita ad una piacevole serata tra amici spinti dalla voglia di condividere la propria creatività.

Francesca Maiorano fumettista e illustratrice che ha pubblicato per la rivista “Scuola di Fumetto”.

Alessandro Guida, illustratore, fumettista e cinefilo il quale guiderà i bambini nella creazione della loro prima tavola di fumetto.

Per info e prenotazioni dei posti delle attività laboratoriali rivolgersi al numero 3801526086.