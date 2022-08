Fuggita agli arresti domiciliari a Foggia dal 2019, rintracciata e arrestata in Sicilia

Carabinieri della Stazione di Ferla (SR) hanno arrestato una pregiudicata rumena 29enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze. Lo rende noto il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa in un comunicato.

I militari nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno fermato la donna che era nel comune ibleo in compagnia di alcuni connazionali. Da una verifica nelle banche dati è risultata destinataria di un ordine di carcerazione per aver commesso alcuni furti nella provincia di Firenze tra il 2014 e il 2016. Il provvedimento non era stato eseguito perché la stessa, agli arresti domiciliari a Foggia, era evasa dal proprio domicilio nel 2019 facendo perdere le proprie tracce.

Dagli accertamenti proseguiti in caserma è emerso che la donna doveva espiare la pena residua di tre anni e sette mesi di reclusione pertanto, dopo le formalità di rito, è stata accompagnata a Catania presso il carcere di Piazza Lanza