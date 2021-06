Stampa Frullati di frutta: come prepararli?







0 da 0 votes Ricetta di Autore Corso: Ricette Cocktail, TodoFood Cucina: Italiana Difficoltà: Molto facile Porzioni 4 porzioni Pronto in 20 minuti

Il frullato di frutta è una bevanda molto salutare ricca di vitamine preparata con la frutta che più piace.



Il frullato di frutta è perfetto per ogni stagione ma soprattutto molto dissetante nelle giornate estive con una varietà di scelta di frutta fresca.



In più il frullato è un ottima idea per far mangiare la frutta ai più piccini.



E se si preferisce avere un frullato con frutta ghiacciata occorre porre in freezer la frutta tagliata a cubetti per 12 ore prima di essere frullata (se non si ha a disposizione della frutta ghiacciata è possibile aggiungere cubetti di ghiaccio nel frullatore ma non si avrà una consistenza liscia).



Ingredienti Frullato con pesche e fragole

4 Pesche

400 Fragole

120 ml Latte intero

Istruzioni Lavare bene la frutta e pulirla

Tagliare la frutta a cubetti e inserirla nel bicchiere del frullatore

Aggiungere nel bicchiere il latte e frullare il tutto fino ad avere una consistenza cremosa e liscia

Servire subito per non perdere le proprietà della frutta presente

Note

Hai realizzato questa ricetta? Tagga @ilsipontino su Instagram e usa l’hashtag #TodoFood