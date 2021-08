From UK, Abramovich accontenta l’Inter, 130 milioni per Lukaku

Anche dall’Inghilterra stamane confermano il rilancio del Chelsea per Romelu Lukaku. Secondo Goal.com, infatti, Abramovich sarebbe pronto a mettere sul piatto i fatidici 130 milioni chiesti dall’Inter per lasciar partire il suo attaccante. E così Big Rom viene descritto ormai come in procinto di tornare a Stamford Bridge dove verrà accolto da Tuchel con grande entusiasmo.