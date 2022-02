Frolla allo yogurt con mele

Una sana e dolcissima torta ideale da mangiare a colazione.

La ricetta di Costanza.

Ingredienti:

4 mele

400 gr di farina

200 gr di zucchero di cui 80 gr nell’impasto e il restante sulle mele

1 uovo

125 gr di yogurt bianco

150 gr di burro a temperatura ambiente

1 scorza di limone o di arancia

1 bustina di vanillina

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

Procedimento:

-Per prima cosa sbucciare le mele, tagliare a piccoli pezzi e mettere da parte

-Per la frolla: in una ciotola mettiamo tutti gli ingredienti e quando l’impasto prende corpo, trasferiamo sul piano lavoro per continuare a lavorare

-Dividere in due parti, stendere su carta da forno e mettere sulla placca, farcire con le mele, distribuire con il restante zucchero e ricoprire con l’altra parte della frolla

-Aderire bene i bordi

-Cuocere in forno ventilato a 170° per circa 30/35 minuti