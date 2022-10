Frittata di bietoline con provola affumicata cotta in friggitrice ad aria: la ricetta di Costanza.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette secondi, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

4 uova

1 mazzetto di bietoline

Formaggio grattugiato q.b

Pane grattugiato qualche cucchiaio

Provola affumicata grattugiata

Sale q.b

Una spruzzata di olio

PROCEDIMENTO

Pulire e lavare le betoline, farle appassire in una padella con un pizzico di sale

Togliere dal fuoco, eliminare l’acqua in eccesso, tagliare a piccoli pezzi

In un piatto mettere le uova, il formaggio e un po’ di pane di grattugiato, la provola affumicata grattugiata e le bietole amalgamando bene così tutti gli ingredienti

Ho rivestito una teglia d’alluminio con carta forno leggermente oliata, versato il composto e cotta in friggitrice a 200° per circa 15/17 fino alla doratura, girandola a metà cottura.

CONSIGLIO

Stesso procedimento per la cottura tradizionale

