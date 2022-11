Friselle pugliesi: la ricetta di in_the_kitchen_with_adriana.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette antipasti, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Media

INGREDIENTI

300 g di farina di grano duro o integrale

180 ml di acqua

7 g di lievito di birra

1 cucchiaino di zucchero

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

1 cucchiaino di sale

PROCEDIMENTO

La prima cosa che dovrete fare per preparare delle friselle pugliesi fatte in casa sarà disporre sul piano di lavoro o all’interno della planetaria la farina.

Aggiungete quindi il lievito di birra e lo zucchero ed amalgamate il tutto.

Se, invece, utilizzate del lievito fresco ve ne servirà poco meno di un panetto e dovrete scioglierlo nell’acqua leggermente intiepidita.

Aggiungete quindi l’acqua, che deve essere a temperatura ambiente, ed iniziate ad impastare il tutto.

Aggiungete anche l’olio ed il sale e lavorate per circa 20 minuti o fino a quando avrete ottenuto un impasto ben elastico e compatto.

Questa fase è molto importante per poter ottenere un impasto che si lavori perfettamente e che dia vita a delle friselle davvero straordinarie. Una volta ottenuto un panetto ben compatto riducetelo in una palla e trasferitelo in una ciotola, coprite con della pellicola e mettete in forno spento ma con luce accesa a lievitare per circa due ore.

Una volta lievitato l’impasto andrà ridotto in un filoncino e poi tagliato in circa 8 parti tutte uguali. Ogni parte andrà poi ridotta a sua volta in un cordoncino e chiuso a formare una ciambella.

Ovviamente le dimensioni delle friselle possono variare a seconda di come avete intenzione di servirle ai vostri ospiti.

Una volta realizzate andranno adagiate su una teglia coperta con carta da forno e lasciate a lievitare fino al raddoppio del loro volume, per circa un’altra ora.

Non vi resta, quindi, che cuocere in forno preriscaldato a 200°C per circa 10-15 minuti.

Le friselle saranno pronte quando inizieranno a dorarsi in superficie.

Una volta ben dorate andranno sfornate, lasciate da parte a freddare e poi divise a metà.

Rimettetele quindi in forno per altri 25-30 minuti a 170°C o fino a quando si biscotteranno perfettamente e risulteranno quindi perfettamente croccanti e friabili.

