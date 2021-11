Fresca: “Mi scuso con Tasso”. L’Onorevole: “Accetto il suo chiarimento”

A seguito del perdurare della “ipotetica” querelle tra la Fresca e Tasso, i diretti interessati intervengono congiuntamente dichiarando la totale convergenza verso tutte le azioni che sono state assunte nel corso della campagna elettorale e che vedrà la coalizione unita e coesa nella scelta di rimanere all’opposizione senza esprimere preferenze verso i candidati al ballottaggio.

“Dopo essere stata oggetto di attacchi personali nel corso della campagna elettorale – dichiara Giulia Fresca – registro con dispiacere, che una mia dichiarazione, resa all’indomani del voto in merito ad una possibile visione differente tra me e l’onorevole Tasso, abbia creato a lui un discredito da parte dell’opinione pubblica. Mi scuso di questo, ma non vi era nessuna volontà, da parte mia, nel voler essere causa di tale grave azione ai danni del caro amico Antonio al quale riconosco onestà intellettuale e grande passione politica e quanto accaduto alla sua immagine pubblica mi ferisce profondamente. Il dibattito politico e le scelte da intraprendere meritano rispetto e serenità. Il clima di questa campagna elettorale non è stato di aiuto”.

“Conoscendo l’onestà intellettuale di Giulia non ho difficoltà ad accettare il suo chiarimento, assicurando che il nostro comune intento sarà sempre quello di agire nell’interesse dei cittadini di Manfredonia.

La coerenza non è un optional ed il sottoscritto ne ha sempre data dimostrazione nel suo concreto impegno istituzionale” aggiunge l’On. Antonio Tasso.

Coalizione Progetto P.E.R. la Città