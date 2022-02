Fresca: “La sicurezza urbana a Manfredonia non è nell’agenda del sindaco Rotice”

«Non mi ritengo affatto soddisfatta della risposta fornita dall’assessore Salvemini in relazione alla interrogazione presentata quale capogruppo di Manfredonia Nuova in tema di sicurezza urbana».

Esordisce così Giulia Fresca, a distanza di qualche giorno dal Consiglio Comunale nello scorso 17 febbraio che prevedeva, nell’ordine del giorno, la trattazione interrogazione in aula e che, su decisione della presidente Giovanna Titta prima dell’avvio dei lavori, è stata omessa unitamente a tutte le altre interrogazioni presentante con richiesta di risposta scritta in aula da parte dei consiglieri di minoranza. Il quesito presentato da Giulia Fresca traeva infatti spunto da una deliberazione della precedente gestione commissariale riguardante la dotazione dei sistemi di videosorveglianza della città ma poneva una domanda ben più specifica in relazione“ai numerosi fatti di cronaca che stanno interessando la città di Manfredonia con particolare riferimento alle autovetture date alle fiamme negli ultimi mesi, ai pestaggi di cui sono stati vittime molti minorenni, al vile sfregio di un Simbolo come l’ulivo piantato nel 2017 in ricordo del sindaco antimafia Angelo Vassallo, ai sempre più frequenti furti ed atti di danneggiamento (comprese le luminarie per come riportato nel periodo natalizio dagli ordini di stampa), a cui si aggiunge la reiterata consuetudine dell’abbandono illecito dei rifiuti in numerose aree e strade cittadine”

Le domande poste dalla consigliera Fresca con la interrogazione al sindaco riguardavano:

gli elementi della situazione attuale e le misure attive, di controllo e contrasto delle azioni che minano la sicurezza urbana e l’incolumità dei cittadini; quale tipo di organizzazione si è messa in atto dal Comune affinché i controlli siano effettuati nella realtà senza che si faccia esplicito rimando alle competenze delle Forze dell’Ordine quale decisione è stata assunta (o si intende assumere) a fronte delle continue rassicurazioni fornite dal Sindaco sui vari organi di stampa e social media, in risposta alla richiesta della attivazione “certa” (efficiente ed efficace) delle telecamere esistenti ed utilizzo delle immagini registrate per risalire agli artefici dei fatti di cronaca denunciati di conoscere, alla luce della situazione economico-contabile dell’Ente, quali decisioni si intendono assumere nel caso in cui il progetto citato non ottenga il finanziamento richiesto al fine di garantire e rafforzare, comunque, la sicurezza urbana della città di Manfredonia.

«In altre parole- aggiunge Giulia Fresca- ho chiesto di conoscere quali fossero le intenzioni “definite e certe” dell’amministrazione comunale, per garantire la sicurezza urbana nella città di Manfredonia, ma con mia grande sorpresa la risposta fornita è risultata assolutamente inadeguata a definire un’azione decisa in reazione alla continua escalation di atti criminali ai danni di cittadini, professionistie aziende che sono costretti, tra l’altro, a vivere in solitudine, tutti gli effetti di una devastazione economica e psicologica cui spesso si aggiunge il clima del dubbio che si insinua tra la popolazione malpensante anziché unirsi in vicinanza alle persone colpite.

Desidero ricordare -continua Giulia Fresca – che il Decreto Legge n.42/2008 convertito con modificazioni nella Legge n.48/2017 cosiddetto “decreto Minniti” recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città” mira a rafforzare la sicurezza urbana definita come “il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale e recupero delle aree e dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura rispetto alla legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

”Il concetto di sicurezza urbana – continua Giulia Fresca -trova specificazione negli scopi verso cui il legislatore indirizza i rafforzati poteri dei sindaci. L’articolo 54 comma 4bis del TUEL precisa che i provvedimenti adottati dal sindaco quale “ufficiale di governo in tema di sicurezza urbana sono diretti a prevenire l’insorgere di fenomeni criminosi e di illegalità” pertanto il sindaco può “adottare ordinanze anche contingibili e urgenti volte a contrastare situazioni di pericolo per la sicurezza dei cittadini. L’obiettivo della sicurezza urbana inoltre è perseguito anche attraverso un modello di sicurezza integrata di tipo verticale con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali (Stato, Regioni,Province) per la promozione di un sistema unitario e integrato di controllo del territorio”.

Ciò che serve dunque in una città come Manfredonia è innanzitutto il buon senso ma soprattutto il senso di responsabilità, la conoscenza e la consapevolezza di quali siano i doveri del primo cittadino di fronte alla tutela della sicurezza e della serenità dei cittadini tutti. La risposta fornita in ordine alla interrogazione presentata sul tema della sicurezza urbana continua Giulia Fresca – rimane svilita nella consistenza della risposta stessaed al solo richiamo marginale a videocamere di sorveglianza non funzionanti, inaccessibili, finalizzate al controllo delle targhe e soprattutto non oggetto di immediata o urgente attivazione perché legate alla insufficienza di risorse finanziarie dell’ente comunale. La sicurezza urbana non si esplica solo con le videocamere di sorveglianza ed è evidente che non è nell’agenda, come urgenza, di questa Amministrazione – conclude la consigliera Fresca – Un sindaco ha molti e ben diversificati strumenti per poter garantire la sicurezza, il controllo del territorio ed ogni azione predatoria ai danni dei cittadini in danno alla loro serenità».

