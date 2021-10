Fresca: “Comparti, siamo pronti a confronto”

Lo scorso 26 settembre – in occasione della presentazione della nostra candidata a sindaco di Manfredonia, Giulia Fresca, in Piazza del Popolo – invitammo gli abitanti dei COMPARTI ad organizzare un confronto pubblico tra le varie forze politiche con i loro candidati, per illustrare le soluzioni al loro annoso problema.



Rileviamo che qualche altro candidato ha rilanciato il medesimo invito.



Non solo siamo pronti al confronto con la candidata che ha riproposto la nostra esortazione, ma anche con chiunque voglia farlo, sempre pubblicamente ed a favore di telecamera, senza tagli e senza filtri.

Siamo certi che questo nostro invito rimarrà inascoltato…Vogliamo scommetterci?

Al seguente link una breve riflessione di Giulia Fresca sui Comparti: https://bit.ly/3vcZin6

Coalizione Progetto P.E.R. la Città

AgiAMO Manfredonia

Manfredonia NuovaSipontum