Frecciatine di Pio e Amedeo a Fedez durante il Seat Music Awards 2021, lui risponde sui social “Sono deluso”, il video

Il duo comico foggiano Pio e Amedeo ospite di Raiuno al Seat Music Awards 2021, in pochi minuti di tempo, sono riusciti a ironizzare sulla sconfitta di Carlo Conti con il suo “Top ten” (battuto proprio dal loro programma) definita quasi “un’umiliazione, una macchia” nel suo curriculum. E, soprattutto, non è passata inosservata la frecciatina a Fedez. “Grazie alla Rai per non averci censurato!” hanno sottolineato, ridendo, facendo poi riferimento a Fedez e a quanto accaduto sul palco del Primo Maggio.

Piccato Fedez risponde poco dopo dai suoi social con delle stories:

“Stavo andando a nanna e mi hanno scritto “Pio e Amadeo t hanno dissato“… Figo, una delle cose più fighe viste in Rai, una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di sputt@nare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti. Mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno un anticonformista, un antisistema come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada dando del ne*ro e del fr*cio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni. Domani alle 10 apro il mio chioschetto di smalti senza il quale non riuscirei a dare da mangiare ai miei figli e mi inventerò qualche polemica per vendere i miei smaltini.

Poi, tornando sull’argomento, ha chiuso il discorso così:

“Comunque sono un po’ deluso da Pio e Amedeo. Mi avete fatto questo atto rivoluzionario di sdoganare la parola ne*ro e fr*cio… Ma siete in diretta sulla Rai e una bella bestemmia non me la tiri? I ne*ri e i fr*ci ti rispondono con un sorriso, i cristiani nemmeno, sono obbligati a perdonarti. Un po’ arrugginiti, state perdendo lo smalto, se volete ve ne presto un pochino”.

Segue dito medio (con rigoroso smalto).