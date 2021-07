Fratelli d’Italia: “Deu Foggia chiuso da anni, poi spendono 25 milioni per un ospedale Covid ‘abusivo’ a Bari”

<Oggi mettiamo la prima pietra per un’opera assolutamente d’avanguardia, per un immobile che concentrerà dentro di sé le attività globali e complesse dell’emergenza-urgenza, cioè, qualcosa che farà parlare di questo Policlinico come di una struttura particolarmente moderna, particolarmente avanzata nel panorama sanitario nazionale.>

Quell’<oggi> era il 22 luglio del 2013, a pronunciare quelle parole era il presidente della Regione Nichi Vendola a Foggia durante la posa della prima pietra del plesso dell’emergenza urgenza (con un progetto approvato nel 2008) finanziato con i fondi della legge 67/88 e con uno stanziamento integrativo della Regione per complessivi 65 milioni di euro.

A otto anni da quel 22 luglio e 13 anni dal progetto esecutivo il DEU è un padiglione che è rimasto chiuso anche durante la pandemia Covid, mentre il presidente Michele Emiliano ha preferito spendere 25 milioni di euro per un ospedale covid provvisorio nella Fiera del Levante di Bari.