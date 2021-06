Franco e Andrea a Vieste, il tour con tema l’inclusione e l’autismo fa tappa anche sul Gargano

Papà Franco ed Andrea sono a Vieste in questi giorni in vacanza con la loro famosa moto.

il tour con tema l’inclusione e l’autismo è partito da Sud passando in queste ore da Vieste, la regina del turismo pugliese.

Franco ed Andrea sono ormai dei volti noti, ospiti in numerosissime trasmissioni per la loro grande intesa ed energia. In questi anni hanno pubblicato diversi libri sul tema dell’’autismo e sono promotori di numerose iniziative con l’intento di sensibilizzare sull’inclusione dei ragazzi affetti da autismo.

La loro forza da anni è da esempio per numerose famiglie











Come sempre fanno, sono giunti a Vieste in moto, l’ormai celebre Davidson rossa, con la quale, tra l’altro, hanno girato il mondo. E, appena giunti in centro, si sono fermati nel noto bar di piazza Kennedy, “Sottozero” di Celestino Di Carlo il quale, essendo un loro estimatore, li ha subito riconosciuti, non nascondendo una certa emozione.