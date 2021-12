Francisc u Vuccrill: la figura di un vero pescatore – 1978

Manfredonia. Francisc negli ultimi della sua vita se ne andava a camminare sul viale di Sant’Andrea lamentandosi quasi in un pianto continuo; passava le sue giornate spesso malinconico. Ricordo che anche da pensionato si recava all’alba a pescare nell’area circoscritta lungo il Panorama del Golfo con la sua piccola barca chiamata ‘u battell’.

Lui si sentiva solo e un po’ smarrito anche per via del grave problema che aveva alla vista, nonostante portasse un paio di occhiali doppio come spessore. Un giorno, mi viene in mente ora, cadde rovinosamente sugli scogli e Francisc stette male parecchio tempo. U Vuccrill era un grande amico di mio padre e spesso li sentivo chiacchierare degli anni della loro gioventù, raccontavano storie particolari che avevano vissuto da spettatori e in prima persona, quelle che a me hanno fatto crescere la passione per la scrittura, queste che oggi vi sto raccontando, cercando nei minimi dettagli di non far andare perduto niente, per tenerle sempre vive al calore del sole e alle serate di luce e trasmetterle anche al più insensibile della nostra terra di sale.

Francisc, molto esile e alto non si riprese più e andava sempre deperendo, fin quando in una giornata tranquilla, in un attimo chiaro per lui di mare calmo, si spense col suo sguardo verso il porto.

Articolo Di Claudio Castriotta