Francia: niente ristorante, cinema, treni e aerei senza green pass. Niente stipendio per i sanitari non vaccinati

Chi non si vaccina, in Francia, non potrà più andare al ristorante, nei caffè (da inizio agosto), al cinema e nei musei (dal 21 luglio) e salire su aerei o treni (sempre da agosto). In alternativa dovrà mostrare un test negativo, che non sarà più gratuito (49 euro per il Pcr, 29 per l’antigenico). Macron poi ha annunciato l’obbligo di vaccinazione per il personale medico e per chi lavora a contatto con persone fragili. Dal 15 settembre, un infermiere che ha rifiutato di vaccinarsi non potrà più andare al lavoro e percepire lo stipendio.”Non possiamo fare portare il peso dei disagi a chi ha avuto il senso civico di vaccinarsi», ha detto Macron. “Le restrizioni peseranno sugli altri, quelli che per ragioni incomprensibili nel Paese di Louis Pasteur, della scienza e dell’Illuminismo ancora esitano a usare l’unica arma a disposizione contro la pandemia, il vaccino”. “Sono consapevole di quello che vi chiedo – ha detto – e so che siete pronti per questo impegno. Questo fa parte, in un certo senso, del vostro senso del dovere”. Condivisibile anche la proposta di Mentana: da settembre negli stadi soli i vaccinati.

ps. Per aprire in sicurezza le scuola, a settembre – ottobre, tutti i protagonisti dovrebbero essere vaccinati!