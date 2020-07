Francesca Troiano: “Non possiamo permetterci di disperdere il nostro patrimonio”

Cari tutti, ieri ho anticipato al sipontino.net che mi sono attivata per salvare una testimonianza della storia locale da una pianificazione discutibile.

Con la chiusura del Castello svevo-angioino durante il periodo estivo, le nostre Stele rischiano di passare inosservate, non rendendo giustizia alla nostra identità.

Mi sono attivata proponendo al Ministero una ricollocazione temporanea dei reperti in un museo vicino, possibilmente sempre a Manfredonia, in modo tale da lasciare un biglietto da visita ai turisti più curiosi.

Non possiamo permetterci di disperdere questo patrimonio. Altre azioni al momento non sono attuabili ma sto facendo anche l’impossibile pur di arrivare a trovare una soluzione dignitosa per i nostri importantissimi reperti e proficua per il turismo locale.

Non siamo solo ottimo cibo, bandiere blu e movida. Il territorio pugliese è tanto altro. Sta a noi difenderlo.

Francesca Troiano M5S