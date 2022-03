FP Cgil Puglia: “Incontro con l’Assessore Palese e il Direttore del Dipartimento Salute”

Care Compagne e Cari Compagni, si è tenuto stamattina l’incontro tra l’Assessore Palese, il Direttore del Dipartimento Salute e le OO.SS. del comparto firmatarie di contratto, con all’ordine del giorno: Premialità Covid, Prestazioni aggiuntive, processi di Internalizzazione, Processi di reclutamento e stabilizzazione.

A fronte di una dura presa di posizione che come CGIL abbiamo tenuto, relativamente alle tematiche della stabilizzazione e della proroga di tutti i contratti in essere per tutte le figure professionali, fino al raggiungimento dei requisiti, abbiamo ottenuto l’ennesima presa di tempo da parte del nuovo assessore.

L’impegno ottenuto è nel prosieguo del dialogo e dei tavoli tematici su cui sono state inviate già le richieste di ricognizione definitiva alle ASL sia in merito alla premialità covid, sia in merito alle attività aggiuntive.

Anche alla luce della importante sentenza del consiglio di stato che come CGIL abbiamo provveduto a diffondere tra le lavoratrici ed i lavoratori, vi chiedo di procedere con le istanze di stabilizzazione per tutti coloro i quali abbiano già maturato i requisiti anche se ormai fuori dal SSN e di chiedere comunque alle asl la proroga dei contratti in essere.

Nel frattempo vi preannuncio che senza una rapida risposta da parte della Regione nelle prossime ore valuteremo ulteriori forme di mobilitazione.

Domenico Ficco

FP CGIL Puglia