Fp Cgil Foggia e nuovo CCNL per gli Enti Locali: “Ora i tavoli di contrattazione”

Martedì 8 novembre l’incontro con gli RSU eletti da FP Cgil in tutta la Capitanata

“Ci prepariamo a portare il nuovo Contratto Collettivo in ogni Comune e in tutti gli enti locali”

FOGGIA – Il nuovo CCNL, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Enti Locali: è su questo che, martedì 8 novembre 2022, alle ore 9, nella sala convegni CGIL di via della Repubblica 68 a Foggia, si confronteranno delegati ed eletti RSU della CGIL di tutta la Capitanata. La FP Cgil, infatti, ha avviato un percorso formativo che servirà alle Rappresentanze Sindacali a essere preparate alla contrattazione decentrata a seguito dell’approvazione del nuovo CCNL. Sarà Antonio Santomassimo, coordinatore nazionale della FP Cgil, il formatore che analizzerà nel dettaglio le novità e i meccanismi introdotti dal Contratto Collettivo sottoscritto nelle scorse settimane. L’iniziativa è stata fortemente voluta da Mario La Vecchia, segretario generale della Funzione Pubblica Cgil di Foggia. “La FP si prepara a essere parte attiva ai tavoli contrattuali con competenza e determinazione”, ha dichiarato La Vecchia. “Le scorse elezioni RSU ci hanno consegnato un risultato storico e, con esso, una grande responsabilità: siamo il primo sindacato in assoluto per numero di RSU eletti. La ‘contrattazione di secondo livello’, vale a dire quella che ci vedrà impegnati sul territorio per la declinazione concreta del nuovo Contratto, è molto importante, perché è questa la fase in cui si decidono i criteri per l’erogazione del salario accessorio per i dipendenti e per il miglioramento dei servizi”. Il nuovo CCNL riguarda 430.000 lavoratori e lavoratrici impegnati ogni giorno negli oltre 8.000 Comuni, nelle Città metropolitane, nelle Regioni, nelle Province, nelle Camere di Commercio per fornire ai cittadini servizi diretti e di qualità. Un contratto innovativo che dà avvio ad un importante e atteso percorso di riqualificazione e valorizzazione, con un nuovo impianto ordinamentale che deve rispondere al complesso e articolato mondo professionale degli Enti.“Esprimiamo soddisfazione per un contratto non scontato, maturato in un contesto economico difficile, che dà una risposta anche salariale ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto”. Lo scorso aprile, per la prima volta nella storia, la Fp Cgil di Foggia si è affermato come il primo sindacato in assoluto del pubblico impiego della provincia di Foggia, con oltre 2mila voti di lista. Il dato più lusinghiero ottenuto dal sindacato di Via della Repubblica è proprio quello registrato nel comparto delle Funzioni Locali: tra i dipendenti delle amministrazioni comunali, la Fp Cgil Foggia ha conquistato il 40% assoluto dei consensi. Fp Cgil è il primo sindacato del Comune di Foggia, dell’Ente Provincia, del Comune di San Severo con 7 seggi su 9, in quello di Cerignola con 6 su 7, a Lucera con 4 seggi su 7, a San Giovanni Rotondo dove ha ottenuto 3 su 5, stessa cosa a Manfredonia. “E’ stato premiato il lavoro di FP Cgil sul processo di rafforzamento per le piante organiche, con una serie di conquiste fondamentali per le stabilizzazioni di lavoratrici e lavoratori che hanno tirato la carretta in tutti questi anni dovendo sopperire alle lacune in organico. In tal senso, il lavoro da fare è ancora enorme. I nostri rappresentanti tra i lavoratori delle amministrazioni comunali saranno supportati per proseguire e consolidare un percorso che deve portare i Comuni ad avere piante organiche quantitativamente e qualitativamente adeguate alle sfide aperte dagli impegni sul PNRR”.