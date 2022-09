Fotomontaggio con corona di fiori e scritta “chiuso per lutto” a Mattinata davanti la sede del comitato Piemontese. “Denunciare l’accaduto”

Da ieri sera gira nelle chat di tanti concittadini una immagine, evidentemente un fotomontaggio, che lascia sgomenti e turbati.

Una immagine lesiva di ogni rispetto verso la nostra Comunità e verso tutte quelle persone che ancora credono nel senso autentico delle Istituzioni.

Non c’è satira o goliardia che tengano. Con una immagine del genere si intende mandare un messaggio forte e chiaro, che sia io che tutte le persone per bene di questo paese, rimandiamo al mittente. Al livoroso e vigliacco mittente.

Tutta la mia e nostra solidarietà a Raffaele Piemontese che ha dovuto subire questa insulsa manifestazione di odio e rancore.

Denuncio pubblicamente questo modo scorretto di deridere un candidato alle recenti elezioni politiche che, ricordiamolo, ci rappresenta tutti, così come ogni donna e uomo delle Istituzioni.

Stamattina sentirò chi di competenza per denunciare formalmente l’accaduto.

Unanime sia la condanna per questo insano gesto che prova a minare alla base la credibilità del percorso di riemancipazione di Mattinata e di tutti i mattinatesi.

Fomentare questo odio verso chi ha fatto legittimamente scelte diverse ha a che fare più con lo squadrismo che con il civile confronto politico.

Se si sono voluti inviare dei messaggi di minaccia o chissà cos’altro li rimando e li rimandiamo fermamente al mittente.

La mia storia dice che non mi sono mai piegato a nessun genere di minaccia. Anzi.

Che piaccia o no a qualcuno, Mattinata è tornata ad essere un esempio per le comunità limitrofe e lontane, continua e continuerà nel suo percorso di emancipazione per restare lì dove merita di stare. Se ne faccia una ragione chi sta cercando di infangare questo Percorso.

Michele Bisceglia – sindaco di Mattinata