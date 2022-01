Foto dei vincitori Concorso fotografico online – “Te piace o Presèpije?”

Si è concluso giovedì 6 gennaio con la consegna dei premi il Concorso fotografico online “Te piace o Presèpije?”, organizzato dal Comitato “Natale Insieme” di Monte Sant’Angelo con l’intento di dare valore al significato più autentico dell’arte presepiale.

I 114 concorrenti, con le loro foto dei presepi, si sono sfidati a suon di like su Facebook, condividendo e facendo conoscere il proprio presepe alla comunità social che, attraverso il numero di like, ne ha decretato i vincitori. Il Comitato “Natale Insieme”, ringrazia tutti i partecipanti per essersi messi in gioco e tutti coloro che, votando il loro presepe preferito, hanno contribuito a dare visibilità al Concorso.

Ecco le foto dei 3 vincitori:

1° CLASSIFICATO – Antonio Palumbo

2° CLASSIFICATO – Giuseppe Palena

3° CLASSIFICATO: I.C. “Giovanni XXIII” – Scuola Primaria di Monte Sant’Angelo